Itália extradita para a Alemanha membro do grupo que planeava golpe de Estado

Um tribunal da cidade italiana de Perugia autorizou esta segunda-feira a extradição para a Alemanha de um ex-militar alemão detido no âmbito de uma operação para desmantelar uma organização de extrema-direita que pretendia derrubar o governo alemão.

O ex-oficial das Forças Armadas alemão, de 64 anos, foi alvo de um mandado europeu emitido pela Alemanha e com base no qual foi detido no dia 07 de dezembro num hotel em Ponte San Giovanni, perto de Perugia, informam as agências italianas ANSA e ADNKronos.

A Procuradoria-Geral da Alemanha tinha pedido às autoridades italianas e austríacas a extradição de dois dos extremistas alegadamente ligados ao grupo de extrema-direita 'Reichsbürger' (Cidadãos do Reich), que planeava realizar um golpe de Estado no país.