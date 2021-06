Itália já tem mais de 23% da população imunizada e regista recordes de vacinação

As autoridades de saúde de Itália administraram na sexta-feira um número recorde de doses de vacinas contra a covid-19 (598.510) e já conseguiram imunizar 23,5% da população do país, divulgou hoje o Governo italiano.

Segundo as autoridades italianas, mais de 12,7 milhões de pessoas já receberam as duas doses de vacina e encontram-se imunizadas, o que representa 23,48% da população maior de 12 anos do país.

Na última semana, as autoridades de saúde administraram em todo o país uma média de 500 mil doses por dia e na quinta-feira foram inoculadas 550 mil pessoas.