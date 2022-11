Itália pede suspensão de travessias ilegais de África para a Europa

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, disse esta quinta-feira que as travessias de migrantes do norte da África para Itália devem ser interrompidas e que o seu Governo tem um plano para este problema europeu.

Piantedosi invocou a recente descoberta do corpo de uma criança num pequeno barco ao largo da região de Lampedusa para justificar a decisão do Governo italiano, argumentando que esse facto "prova que as travessias devem ser interrompidas o mais depressa possível".

"Muitas vezes as pessoas acham que as ações desenvolvidas para tentar acabar com este tráfico é orientada por não se sabe bem o quê. Na realidade, é porque esta situação não é sustentável", disse o ministro do Interior italiano.