Itália prepara retoma do turismo a 15 de junho

A Itália defendeu esta terça-feira uma retoma coordenada das viagens na Europa a partir de 15 de junho, data apontada pelo MNE italiano, Luigi di Maio, como o ‘Dia D’ para a reabertura do turismo no espaço europeu."Estamos a trabalhar para começarmos todos junto na Europa a 15 de junho. Para o turismo, 15 de junho será um pouco como o ‘Dia D’", afirmou o chefe da diplomacia italiana em entrevista à Rai Uno, adiantando que o governo de Roma está a trabalhar em conjunto com vários parceiros europeus para ter tudo pronto nessa data."Temos de salvar o que pudermos do verão para ajudar os nossos empresários", afirmou, numa posição secundada pela MNE espanhola, Arancha González, que ontem defendeu que a UE deve definir "regras comuns" para as viagens no espaço europeu, incluindo a realização de testes rápidos à Covid-19 antes do embarque.A Alemanha anunciou ontem planos para reabrir as fronteiras com 31 países europeus a 15 de junho. Além dos restantes 26 estados-membros da UE, a medida abrange ainda o Reino Unido, Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein. Reabertura das fronteiras irá ocorrer ainda antes de a Alemanha levantar completamente as medidas de distanciamento social, o que só deverá ocorrer a 29 de junho.Espanha anunciou esta semana o fim da quarentena obrigatória de duas semanas para todos os recém-chegados ao país a partir de 1 de julho. Se a proposta italiana for aprovada, é provável que esta data venha a ser adiantada para que Espanha possa acompanhar os restantes parceiros europeus.