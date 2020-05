Itália reabre esta segunda-feira o comércio

Apartir desta, a Itália reabre mais alguns setores da economia, no contexto da entrada em vigor da fase dois do desconfinamento. Depois de quase dois meses de portas fechadas as lojas, os restaurantes, os bares e os salões de beleza voltam a abrir.Todas estas atividades passam a ser permitidas, desde que esteja garantida a distância de segurança. As grandes lojas vão adotar mais medidas, como a utilização de aplicações que permitam contar os clientes ou a colocação das roupas experimentadas em quarentena durante 24 horas. Os italianos passam ainda a ter permissão para se deslocarem dentro da região de residência.Itália registou ontem 145 vítimas mortais, o menor número diário desde 9 de março, totalizando 31 908 óbitos. Foram ainda contabilizados 675 casos de infeção, aumentando o total de casos no país para 225 435.Em Espanha foram ontem registadas 87 vítimas mortais, o número diário mais baixo desde 16 de março. O país contabiliza agora 27 650 óbitos e 277 719 casos de infeção, um aumento de 1214 em relação ao dia anterior. Entretanto, a porta-voz do governo espanhol anunciou que o executivo vai aprovar nos próximos dias o uso obrigatório de máscaras em locais públicos.O Reino Unido registou ontem mais 170 vítimas mortais, o número diário mais baixo desde 24 de março, elevando o total no país para 34 636. Foram ainda contabilizados mais 3142 novos casos de infeção, aumentando o total para 243 303, de acordo com os números revelados pelo governo britânico.

