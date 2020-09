Itália regista 1.108 novos casos de Covid-19

A Itália registou 1.108 infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número inferior aos 1.297 casos de domingo, embora com menos testes realizados, de acordo com o Ministério da Saúde italiano.

Desde que a pandemia de covid-19 surgiu em Itália, em 21 de fevereiro, já ocorreram 278.784 infeções, que provocaram 35.553 mortes, de acordo com as autoridades italianas.

A diminuição no número de novos casos de infetados registados deve-se, principalmente, ao facto de apenas 52.000 testes terem sido realizados nas últimas 24 horas, em comparação com 76.856 testes feitos no domingo e mais de 100.000 testes diários, feitos durante a passada semana.