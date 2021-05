Itália regista 2949 novos casos de Covid-19 e 44 mortes nas últimas 24 horas

A Italia registou 2.949 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e 44 mortes, o menor número desde meados de outubro, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

No total, 126.046 pessoas morreram em Itália desde o início da pandemia em fevereiro de 2020, as últimas 44 registadas entre sábado e hoje, o menor número desde as 41 mortes registadas no passado 13 de outubro, antes da vaga de fim de ano.

O número de 2.949 novas infeções é valor menor do registado nos últimos dias, totalizando 4.216.003 casos positivos desde o início da pandemia em Itália.