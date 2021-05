A Itália contabilizou 3.351 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e 83 mortes, um dos registos mais baixos desde outubro, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Com as novas infeções, em linha com as registadas nos últimos dias, a Itália totaliza agora 4.213.055 infetados desde o início da emergência sanitária no país, em fevereiro do ano passado.

Quanto a óbitos, o número total é agora de 126.002.