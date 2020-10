Itália registou nas últimas 24 horas 5.456 novos casos de infeção com o novo coronavirus, tendo sido realizados menos 30.000 testes do que no sábado, quando os infetados foram 5.724, informou o Ministério da Saúde.

Este domingo realizaram-se 104.658 testes, enquanto no sábado foram realizados 133.084.

O número total de infetados em Itália é de 354.950 desde 21 de fevereiro e o de mortos é de 36.166, com mais 26 nas últimas 24 horas.