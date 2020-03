Itália regista 566 novos casos de coronavírus e mais cinco mortes. França contabiliza 130 infetados

O número de pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19 em Itália disparou nas últimas 24 horas para 1.694, mais 566 do que no anterior balanço das autoridades transalpinas. Registaram-se mais cinco vítimas mortais, elevando os óbitos naquele país para 34.



De acordo com os dados divulgados pelas autoridades italianas esta tarde de domingo, 1 de março, 693 pacientes encontram-se hospitalizadas e 83 pessoas já se encontram curadas.





A nível mundial, o número de casos reportados em quase 70 países supera os 88 mil e há registo de 3.001 mortes devido ao coronavírus, cuja epidemia teve origem na China em finais do ano passado.O número de pacientes que já se encontram curados ascende a 42.728.Em França o número de casos de pessoas infetadas com coronavírus também subiu para os 130.