Itália regista aumento de mortes por Covid-19 com pressão hospitalar a subir

A Itália registou 13.846 casos de covid-19 e 386 mortes associadas a doença nas últimas 24 horas, enquanto aumenta a pressão hospitalar, com 42% das camas ocupadas por pacientes infetados pelo novo coronavirus, segundo as autoridades de saúde.

Os dados da Agência Nacional de Serviços Regionais de Saúde (AGENAS) mostram, como é habitual as segundas-feiras, um número de casos detetados, 13.846, inferior ao do dia anterior, 20.159, devido ao menor número de testes realizados: 169.196 hoje, contra os 277.086 de domingo.

Já as mortes, 386, representam um forte aumento em relação às 300 notificadas no dia anterior e elevam o total de óbitos para 105.328, num total de 3.400.877 contágios desde o início da crise sanitária em Itáli, em fevereiro do ano passado.