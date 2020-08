Itália regista mais 552 casos de coronavírus em 24 horas, o maior aumento desde fim do confinamento

A Itália registou um aumento nas infeções de covid-19, com 552 contra as 402 de quinta-feira, e ainda três mortes nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde.

Esses são os piores números desde o fim do confinamento no país, em junho, onde um total de 249.756 pessoas foram infetadas após a deteção do primeiro caso, a 21 de fevereiro.

O balanço de vítimas mortais, contando com as últimas três, chega a 35.190 pessoas, de acordo com os números oficiais.