Itália registou hoje 18.025 novas infeções com o coronavírus da covid-19 e 326 mortes, indica a página oficial do Ministério da Saúde com o balanço diário da pandemia no país.

Face ao balanço de sábado, há menos 3.236 infetados diários contabilizados e menos 50 mortos.

Desde o início da pandemia de covid-19 em Itália, em fevereiro de 2020, o país totaliza 111.030 mortes em 3.668.264 infeções e 2.988.199 doentes recuperados.