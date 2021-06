Itália regista menos de dois mil casos diários e prepara vacinação anti-Covid de crianças e jovens

A Itália registou 1.968 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgaram hoje as autoridades italianas, numa altura em que o país prepara a vacinação de toda a população a partir dos 12 anos.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.225.163 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O país somou 59 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 126.342 o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.