Itália soma 16 mil casos de Covid-19 e inicia administração da vacina da Johnson & Johnson

A Itália registou 16.232 contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, divulgou esta quinta-feira o Ministério da Saúde italiano, no dia em que o país começou a administrar a vacina unidose da Janssen, do grupo Johnson & Johnson.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 3.920.945 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do ministério.

Em relação ao dia anterior, o número de novas infeções cresceu (mais 2.300 casos), mas também foram realizados mais testes de diagnóstico, num total de 364.800 (mais 14.000 em comparação com os valores divulgados na quarta-feira).