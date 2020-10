Itália supera os 21 mil casos diários de Covid-19 e regista novo recorde

A Itália registou este domingo um novo recorde de infeções desde o início da pandemia com a notificação de 21.273 novas infeções nas últimas 24 horas e 128 óbitos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

As infeções continuam a aumentar, assim como o número de mortes, e desta vez mesmo com menos testes realizados, 161.880 contra 177.000 no sábado.

O meio milhão de infeções no país está em muito ultrapassado, com 525.273 casos desde o início da pandemia em 21 de fevereiro, e um total de 37.338 mortes