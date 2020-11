Itália supera os 700 mil casos de Covid-19

Itália registou este domingo 27 907 contaminações com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 709.335 desde o início da pandemia, anunciou este domingo o Ministério da Saúde.

O número de mortes com covid-19 nas últimas 24 horas em Itália foi 208, havendo agora um total de 38.826 óbitos a lamentar.

O país, que chegou a ser o epicentro da pandemia na Europa, voltou a ter menos de 30.000 novas contaminações diárias, após dois dias a ultrapassar essa fasquia, mas a redução pode dever-se também a uma diminuição no número de testes: 183.457, no sábado, comparando com 215.085, na sexta-feira.