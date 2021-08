Itália ultrapassa 7.000 novos casos e regista 30 mortes

A Itália registou 7.270 novos casos de covid-19 e 30 mortes nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde, uma semana após a introdução do certificado em locais de lazer e restauração.Desde o início da pandemia em Itália em fevereiro de 2020, foram infetadas 4.420.429 pessoas no país, dos quais 128.334 perderam a vida.

Por outro lado, a pressão nos hospitais continua a aumentar: dos 121.285 contagiados no país, a grande maioria está em casa com sintomas leves ou sem sintomas, enquanto 3.327 estão hospitalizados, mais 42 do que na véspera.