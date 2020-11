Itália volta a contar mais 353 mortes por Covid-19 num dia

A Itália, o primeiro país europeu a ser atacado de forma massiva na primeira vaga de Covid-19, volta a ser palco de uma tragédia com números aterradores. Ontem, o Ministério da Saúde transalpino reportou 353 mortes provocadas pelo vírus, o número mais elevado desde 6 de maio.Segunda-feira já tinham sido contabilizadas 233 mortes.O número de infeções também sobe. Entre segunda e terça-feira foram registados mais 28 244 casos. Itália já conta com 39 412 vítimas mortais de Covid-19 em 759 829 pessoas contagiadas.A região de Lombardia, no norte, que tem por capital Milão, o centro financeiro mais importante do país, é a área mais atingida, tendo registado ontem 6804 casos, A segunda região mais fustigada é também a Norte, o Piemonte, cuja capital é Turim, cidade onde vive Cristiano Ronaldo, que domingo regressou aos relvados, após interregno provocado por variados testes positivos.