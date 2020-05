Italiana que trabalhava como voluntária no Quénia encontrada após 18 meses sequestrada

grupo militante Al Shabaab da Somália

Silvia Romano, uma italiana que travalhava como voluntária numa instituição de caridade italiana chamada Africa Milele, foi sequestrada há 18 meses no Quénia. A mulher foi agora libertada, anunciou este sábado o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte."Silvia Romano foi libertada. Agradeço aos homens e mulheres dos serviço de inteligência externa. Silvia, esperamos por você em Itália!", escreveu Conte na sua conta de Twitter.Para já não foram dados detalhes do rapto de Silvia. O governo queniano também ainda não esclareceu o caso.A agência de notícias italiana ANSA, disse que Romano estava atualmente em Mogadíscio, capital da Somália.Silvia foi sequestrada por homem armados de uma casa de hóspedes em Chakama, no Quénia, em novembro de 2018. Para já ninguém se acusou pelo sequestro.realiza periodicamente ataques no Quénia, incluindo um ataque a uma universidade em abril de 2015, no qual 148 pessoas foram mortas.