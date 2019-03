Italiano Cesare Battisti reconhece responsabilidade por quatro mortes

Com 64 anos, Cesare Battisti reconheceu todas as acusações contra ele.

Por Lusa | 13:35

Com 64 anos, Cesare Battisti reconheceu todas as acusações contra ele e as suas responsabilidades "pelas quatro mortes" de que era acusado, disse o procurador de Milan, Alberto Nobili, citado por meios de comunicação italianos.