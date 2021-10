Líderes do G20 chegam a acordo para limitar aumento da temperatura em 1,5 graus

Os líderes das 20 maiores economias do mundo chegaram a um acordo com o objetivo de limitar o aumento da temperatura média a 1,5 graus Celsious acima dos níveis pré-industriais.Especialistas dizem que cumprir esta meta significa cortar para metade as emissões de gases de efeito de estufa até 2030 e atingir neutralidade até 2050.A COP26, cimeira internacional da ONU para o clima, arrancou este domingo em Glasgow. Durante 12 dias de reunião, o debate de compromissos mais efetivos sobre redução de emissões poluentes será tema dominante.No caso da pandemia, os líderes do G20 estabeleceram o compromisso de vacinar 70% da população mundial contra a Covid até ao verão de 2022.Em atualização