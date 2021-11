Já é conhecida a identidade de uma das vítimas do naufrágio que matou dezenas de migrantes no Canal da Mancha

As autoridades revelaram a identidade de uma das vítimas do naufrágio no Canal da Mancha, onde dezenas de migrantes morreram enquanto tentavam chegar ao Reino Unido.



Maryam Nuri Mohamed Amin, de 24 anos, é a primeira vítima cuja identidade foi revelada. De acordo com o The Guardian, a jovem queria chegar ao Reino Unido para ter uma vida melhor, mas também para se reencontrar com o seu noivo, que morava no país.



A jovem encontrava-se a falar com o noivo por mensagens quando o bote onde seguia viagem começou a dar sinais de instabilidade. Ainda assim, Maryam tentou tranquilizar o companheiro dizendo que tinha a certeza que seria resgatada com vida.



Infelizmente, tal não aconteceu e Maryam acabaria por morrer naquele que foi, em anos, o desastre com o maior número de vítimas mortais por afogamento no Canal da Mancha.