Já é conhecida a lista dos passaportes mais poderosos do Mundo. Portugal em boa posição

Já é conhecida a lista dos passaportes mais poderosos do mundo em 2019. Japão e Singapura foram considerados os mais 'travel-friendly'.A lista foi divulgada pela Henley Passport Index e coloca Japão e Singapura no topo, ambos oferecem acesso a 189 países.Na segunda posição a Coreia do Sul aparece lado a lado com Finlândia e Alemanha.Portugal aparece na quinta posição do ranking com acesso a 184 países e territórios, mantendo-se como um dos passaportes mais poderosos em todo o mundo.Japan, Singapore (189 destinos)

2.º - Finland, Germany, South Korea (187)

3.º - Denmark, Italy, Luxembourg (186)

4.º - France, Spain, Sweden (185)

5.º - Austria, Netherlands, Portugal, Switzerland (184)

6.º - Belgium, Canada, Greece, Ireland, Norway, United Kingdom, United States (183)

7.º - Malta (182)

8.º - Czech Republic (181)

9.º - Australia, Iceland, Lithuania, New Zealand (180)

10.º - Latvia, Slovakia, Slovenia (179)