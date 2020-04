Casal chama Corona e Covid aos filhos gémeos nascidos durante pandemia de coronavírus

Um casal indiano chamou Corona e Covid aos seus gémeos recém-nascidos. A justificação deve-se à pandemia de coronavírus que se vive a nível mundial.



De acordo com o jornal Independent, os bebés, um menino e uma menina, nasceram no hospital de Raipur, na Índia, no passado dia 27 de março, dois dias depois de ter entrado em vigor naquele país o Estado de Emergência.





Recorde que o novo coronavírus já matou mais de 45 mil pessoas em todo o Mundo. A pandemia de Covid-19 obrigou os países a tomarem medidas extraordinárias.