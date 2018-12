Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já ouviu o vento em Marte?

Sonda In Sight da NASA capta momento inédito da exploração espacial.

13:23

Já conhecíamos fotos e vídeos, mas faltava o som do Planeta Vermelho. O robot In Sight, da NASA, aterrou em Marte há duas semanas e enviou agora para a Terra as primeira captações audio do vento em Marte.



A agência espacial americana divulgou o som captado pelos microfones instalados no robot, depois de o sismógrafo e o sensor de pressão atmosférica terem detetado as vibrações causadas por ventos de 16 a 38 km/h na superfície de Marte.



Os sons são extremamente graves, pelo que se recomenda o uso de auscultadores.