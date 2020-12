Já preparou o peru? Chef revela as melhores dicas para a refeição tradicional de Natal

O Natal já chegou e com ele as tradicionais comidas típicas da época. Jeff Baker, um chef reconhecido que já cozinhou a rainha Elizabeth II do Reino Unido, revela as melhores dicas para preparar o famoso peru.Seja para aprimorar as suas capacidades de cozinha, seja para preparar pela primeira vez a refeição de Natal, há erros comuns na confeção desta iguaria.Escolha o melhor peru. Este deverá ter o melhor tamanho para alimentar toda a família e ainda sobrar para os famosos restos do dia seguinte.Um peru de 5 quilos deverá dar para seis oessias, 6 quilos para oito, 7 para 10 e oito quilos para 12 pessoas.Se comprou o peru com antecedência, deve congelá-lo embrulhado e selado da melhor forma no congelador. O processo de congelação pode levar quatro dias para uma ave de oito quilos, por isso, assegure-se de que o descongela com tempo suficiente.Se tem uma ave fresca deve colocá-la na parte inferior do frigorífico descoberto para que a pele seque e depois consiga que fique mais estaladiço no forno.Primeiro passo: retirar as miudezas da cavidade e guardar para depois dar sabor ao molho. Para rechear o peru, faça-o no dia em que o for assar, a temperatura ambiente, e cuidado para não o comprimir na zona do pescoço, visto que pode originar um assado irregular.Mantenha a carne húmida espalhando manteiga derretida sobre a pele antes de assar. O objetivo é dar mais sabor à carne.Coloque o peru em cima de uma cama de legumes picados para dar uma base ao molho, idealmente cebola, cenoura e aipo.Regue generosamente o peru antes de o cobrir com papel de alumínio. Coloque no forno a assar.Invista num termómetro para ter percepção da temperatura da carne. Pique a zona mais alta da carne para conseguir a melhor leitura da temperatura. O ideal é que esteja a 68 graus antes de deixar a descansar.Este é um dos truques para conseguir a carne estaladiça mas tenra no seu interior. Deixe a carne descansar antes de a cortar.Para cortar o peru com facilidade, coloque um pano úmido sob uma grande tábua de cortar e use uma faca afiada e um garfo de carne para segurar o peru no lugar.Não precisa de comprar molho. Os legumes que colocou por baixo da carne a assar serão essenciais.

Numa assadeira coloque as miudezas que retirou previamente e cozinhe em lume médio. Adicione uma colher de sopa de farinha assim que estiver com um tom dourado e, em seguida, coloque os vegetais de volta na bandeja com cerca de um litro de caldo de galinha.



Cozinhe e reduza à consistência que deseja e passe o molho por uma peneira fina antes de servir.