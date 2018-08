Já se sabe quem é a mulher misteriosa que bateu às portas no Texas

Autoridades desvendaram caso de violência doméstica.

14:56

As autoridades norte-americanas procuravam uma mulher que tocou às campainhas de várias casas em Montgomery, no Texas. As imagens foram captadas por câmaras de vigilância mas ninguém conseguiu abrir a porta a tempo de encontrar a mulher, no bairro de Sunrise Ranch.

De acordo com o jornal Mirror, a mulher já terá sido identificada e trata-se de uma senhora de 32 anos de idade que é vítima de violência doméstica.

No mesmo bairro do sucedido, um homem de 48 anos foi encontrado morto depois de se suicidar com um disparo. Antes de morrer, o homem terá deixado uma carta que o relaciona à mulher misteriosa que tocou às campainhas durante a madrugada.

O mesmo jornal avança que a mulher estaria presa em casa, sob agressões do marido, e quando conseguiu escapar tentou pedir a ajuda dos vizinhos.

Os locais garantem que o homem tinha arrendado a casa há alguns meses mas que nunca tinham visto a mulher que lhes bateu à porta.