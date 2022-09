"Já sinto a sua falta": A emotiva homenagem de Harry à avó

O príncipe Harry prestou uma homenagem emotiva, esta segunda-feira, à rainha Isabel II e agradeceu o tempo que pode passar com a avó, que morreu aos 96 anos. Harry disse ainda que vai honrar o pai, enquanto o novo rei do Reino Unido.Numa declaração, Harry, que renunciou ao cargo real, juntamente com a esposa Meghan, em 2020, elogiou o serviço da rainha como chefe de estado e monarca e elogiou o papel como avó."Avó, enquanto esta despedida final nos traz grande tristeza, estou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros - desde as minhas primeiras recordações de infância consigo, até ao primeiro momento em que conheceu a minha querida mulher e abraçou os seus queridos bisnetos", escreveu em nota. "Agradeço por todos estes momentos partilhados. Já sinto a sua falta, o mundo inteiro já sente a sua falta".Depois de Harry e Meghan terem rejeitado os cargos reais, afastaram-se da família, incluindo do agora Rei Carlos e fizeram duras críticas ao Palácio de Buckingham e à forma como tinham sido tratados."Honramos agora o meu pai no seu novo papel como Rei Carlos III", acrescentou.