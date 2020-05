Já teve alta o último paciente infetado com covid-19 hospitalizado na Nova Zelândia

A Nova Zelândia já não tem pacientes infetados com o novo coronavírus internados em hospitais e há cinco dias que não regista novos casos de infeção, revelou o ministro da Saúde esta quarta-feira.



A última pessoa hospitalizada infetada com covid-19 teve alta hospitalar esta noite em Auckland, que representa mais um marco de sucesso da resposta do país à pandemia.





Nova Zelândia confirmou o primeiro caso de coronavírus a 26 de fevereiro e fechou as fronteiras a 19 de março. O isolamento começou a 26 de março.