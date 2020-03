'Já tive gripes mas nunca estive tão mal': homem infetado com coronavírus foi enviado para casa

Um homem de Rome, cidade do estado norte-americano da Georgia, infetado com coronavírus, deu uma entrevista à ABC News, onde explicou os sintomas que sente devido à doença, dizendo que nunca se tinha "sentido tão mal".Clay Bentley explicou que foi ao hospital com sintomas semelhantes a uma gripe, tendo sido enviado para casa. Tudo aconteceu depois de o homem ter participado num coro de uma missa com mais de 100 elementos, em Cartersville, na Geórgia.Quando chegou aos hospitais, os seus níveis de oxigénio estavam muito baixos. "Eu estava tão fraco que nem me conseguia levantar", disse em declarações à ABC News.Quatro dias depois, Bentley decidiu voltar ao hospital, uma vez que a sua condição não melhorava. Foi então que foi testado por coronavírus. "Tinha sintomas básicos como falta de energia, dificuldades respiratórias, dores no corpo, calafrio e febre", explicou.Bentley está atualmente hospitalizado e os seus dois filhos ficaram de quarentena, bem como a esposa. "Eu já tive gripe antes, mas nunca me senti tão mal", atira.Bentley culpa o hospital que o mandou para casa da primeira vez. "Se eles me tivessem feito o teste do coronavírus mal cheguei ao hospital, provavelemente não teria ficado tão mal e eles poderiam ter atuado mais cedo", lamenta.