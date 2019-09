Jacques Chirac: O presidente que fez frente a Bush

Morreu esta quinta-feira, em Paris, aos 86 anos, o ex-presidente Jacques Chirac.Quinto presidente da V República francesa, será lembrado como um dos mais populares de sempre, graças à oposição à invasão do Iraque, ordenada por George W. Bush em 2003; mas também como o primeiro chefe de Estado francês a ser condenado desde Philippe Petain, presidente da França de Vichy durante a II Guerra Mundial.Chirac foi condenado por desvio de fundos públicos em 2012 e o facto de isso o colocar a par de Petain é irónico, pois foi ele quem fez Justiça aos judeus franceses, ao admitir o papel dos colaboracionistas de Vichy no Holocausto, por prenderem e deportarem 76 mil judeus para a Alemanha nazi.Numa carreira de mais de 40 anos, foi comunista e nacionalista antes de se voltar para a direita liberal. Retomou os testes nucleares nos anos 90 e depois defendeu a ecologia, o que lhe valeu o apodo de ‘Camaleão Bonaparte’. Foi chefe de governo e presidente da Câmara de Paris, ocupando o cargo supremo do Estado entre 1995 e 2007.Falhou as promessas de campanha e foi contestado pelos mais vastos protestos desde o Maio de 68, mas foi reeleito em 2002 graças à mobilização política e mediática contra o rival, o xenófobo Jean-Marie Le Pen.Apesar disso, é agora unanimemente considerado figura maior da França.