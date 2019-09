Jair Bolsonaro: "A Amazónia não é o pulmão do Mundo nem Património da Humanidade"

Jair Bolsonaro, o Presidente do Brasil, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde agradeceu a Donald Trump por ter rejeitado a aplicação de sanções propostas pela França devido aos incêndios na Amazónia.O governante causou polémica ao ter afirmado que a Amazónia não era o pulmão do mundo nem Património da Humanidade."É uma falácia dizer que a Amazónia é Património da Humanidade, tal como é os cientistas afirmarem que a nossa floresta é o pulmão do Mundo", afirmou o Presidente brasileiro, que acusou ainda a comunicação social de manipulação.O discurso de Bolsonaro ficou pautado pela elevação do "novo Brasil", que segundo o mesmo está "no caminho da prosperidade" e à procura de desenvolvimento económico.