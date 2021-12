Jair Bolsonaro alvo de nova investigação por alegar que vacina da Covid-19 provoca Sida

O Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) instaurou uma nova investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por alegar falsamente que a vacina contra a Covid-19 provoca a Sida.





Num direto nas redes sociais no final de outubro, o presidente, garantindo basear a sua afirmação em relatórios oficiais do governo britânico, disse aos seguidores que quem toma uma das vacinas contra a Covid-19 acaba por desenvolver um quadro de Sida. Bolsonaro foi imediatamente desmentido por entidades médicas de todo o Mundo e o direto foi retirado das redes sociais. Instado a tomar uma posição sobre o assunto pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investigou os erros e omissões do governo federal na gestão do combate à pandemia, o procurador-geral da República, Augusto Aras, aliado de Bolsonaro, não ligou à grave denúncia, mas o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou assim mesmo a abertura de uma investigação.