Jair Bolsonaro anuncia reforma ministerial e recriação do Ministério do Trabalho

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou esta quarta-feira em Brasília que na próxima semana fará o que classificou como uma mini-reforma ministerial. Bolsonaro não avançou nomes nem detalhes dessa reforma, mas é dada como certa a recriação do Ministério do Trabalho.

A pasta foi extinta pelo próprio Jair Bolsonaro quando assumiu a presidência, em 1 de janeiro de 2019, por avaliar que o ministério era uma área controlada pela esquerda. De acordo com fontes palacianas em Brasília, a nova pasta do Trabalho poderá chamar-se Ministério do Emprego e da Previdência Social.

Ainda nada está definido, mas o nome aventado para comandar a nova pasta é o de Onyx Lorenzoni, o ministro "faz-tudo" de Bolsonaro. Lorenzoni já foi ministro da Casa Civil, da Cidadania e, atualmente, ocupa a Secretaria-Geral da Presidência.

Outro nome aventado para entrar no alto escalão do governo na reforma que será anunciada semana que vem é o do deputado Ciro Nogueira, um dos líderes do executivo no Congresso. Principal nome do "Centrão", grupo de partidos que formam a base do governo Bolsonaro no parlamento, Ciro poderá ocupar a pasta da Casa Civil, atualmente ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que passaria para a Secretaria-Geral da Presidência, caso Onyx Lorenzoni realmente saia.

As mudanças no Governo são uma preparação de Jair Bolsonaro para 2022, ano em que se realizam as Presidenciais, e visam acomodar novos aliados no alto escalão e agradar aos seus eleitores menos radicais com a recriação da pasta do Trabalho. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro esvazia em parte a super-pasta da Economia, que reuniu Finanças, Trabalho e Planeamento, e que é comandada por Paulo Guedes, o ministro mais criticado do governo e que tem sofrido derrotas e desgastes sucessivos nos últimos tempos.