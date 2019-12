Jair Bolsonaro contra radares no Brasil

Frontalmente contrário a qualquer equipamento ou regra que limite velocidade nas estradas, o presidente brasileiro voltou à carga este final de ano contra os radares de velocidade.Jair Bolsonaro mandou a Advocacia Geral da União, o órgão que defende o governo, recorrer da decisão da Justiça que determinou a volta de radares móveis nesta época de festas, em que tantas famílias ficam enlutadas por excessos cometidos nas estradas.Na semana passada, o juiz federal Marcelo Gentil Monteiro, de Brasília, considerou ilegal a proibição decretada em agosto por Bolsonaro do uso pela Polícia Rodoviária de radares móveis. E determinou que a fiscalização com esses equipamentos volte a ser feita.O desagrado de Bolsonaro contra os radares talvez possa ser explicado pelas dezenas de multas que ele e a sua família mais próxima já tiveram de pagar.Só no Rio de Janeiro, onde o clã Bolsonaro tem a sua residência particular, o presidente, a mulher e os três filhos acumularam nos últimos cinco anos nada menos do que 44 multas, não estando neste número contabilizadas as de outras regiões do Brasil.