Jair Bolsonaro desiste da retirada de poderes a Sérgio Moro

Um dia depois de ter confirmado que estudava desmembrar o atual Ministério da Justiça e da Segurança Pública, atualmente sob o comando de Sérgio Moro, em duas pastas diferentes, o que esvaziaria o poder do ex-juiz da operação anti-corrupção Lava Jato, Jair Bolsonaro voltou esta sexta-feira atrás com a decisão. Ao chegar a Nova Deli, capital da Índia, onde este sábado inicia uma visita oficial, o presidente brasileiro surpreendeu os jornalistas ao desmentir o que afirmara na manhã de quinta, ainda em Brasília, momentos antes de embarcar para o Oriente.

"A chance (de separar as duas pastas) no momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? Não sei amanhã, porque na política tudo muda, mas agora não ha essa intenção", afirmou o governante.

Na quinta-feira, Jair Bolsonaro tinha afirmado que o governo estava a estudar separar as duas pastas, porque isso era uma reivindicação dos secretários de segurança pública da maioria dos estados brasileiros e também do Congresso. E chegou a 'atacar' Moro, afirmando que, com certeza, o antigo magistrado não ia gostar da separação, mas que, se quisesse, este poderia continuar como ministro da Justiça.

Se a separação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública se concretizasse, Sérgio Moro perderia a pasta que lhe dá visibilidade através das grandes operações policiais contra o crime e a corrupção que tem ordenado, e ficaria restrito à tutela quase burocrática da Justiça. Mas a reação contrária à ideia foi tão forte que Bolsonaro foi forçado a recuar, muito a contragosto, pressionado até por auxiliares próximos, que o alertaram que esvaziar os poderes de Moro atingiria ainda mais negativamente a imagem do governo, dentro e fora do Brasil.

Há algum tempo que Bolsonaro tenta retirar a Sérgio Moro os superpoderes que ele mesmo lhe atribuiu ao convidá-lo para ser o superministro do seu governo, e não é apenas por razões de incompatibilidade de feitios e opiniões. Várias sondagens mostraram que o ex-juiz tem uma avaliação popular 23 pontos superior à atribuída ao presidente. Moro foi avaliado há alguns dias como o político mais confiável do Brasil e surge cada vez mais como potencial candidato à presidência do Brasil em 2022, provavelmente contra o próprio Bolsonaro, que já se declarou candidato à reeleição.