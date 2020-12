Jair Bolsonaro é eleito a pessoa mais corrupta de 2020

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), um



"Eleito após o escândalo da Lava Jato como candidato anticorrupção, Bolsonaro juntou-se a figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a região da Amazônia que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terras do país", afirma o OCCRP, em comunicado.

"A família de Bolsonaro e o círculo íntimo parecem estar envolvidos numa conspiração criminosa em andamento e têm sido regularmente acusados de roubar o povo", diz Drew Sullivan, editor do OCCRP. "A destruição contínua da Amazônia está a ocorrer por causa de escolhas políticas corruptas feitas por Bolsonaro. Ele encorajou e alimentou os incêndios devastadores", afirma Rawan Damen, diretor do Arab Reporters for Investigative Journalism e um dos jurados do prêmio.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, venceu a categoria de crime organizado e corrupção naconsórcio composto por jornalistas investigadores e centros de média. Bolsonaro é, assim, considerado a pessoa mais corrupta de 2020.A vitória foi renhida e por pouco que Bolsonaro não perdeu a categoria para o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.