Jair Bolsonaro passa por mais duas cirurgias

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro passou esta terça-feira por mais duas cirurgias no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da cidade de São Paulo, onde costuma tratar-se. De acordo com o advogado e assessor Fábio Wajngarten, as duas cirurgias não tiveram qualquer tipo de intercorrência e decorreram "na maior tranquilidade".



De acordo com ele e com um boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para corrigir um desvio no septo, que lhe dificultava a respiração, e a uma outra para corrigir uma hérnia de hiato que lhe provocava problemas digestivos. Devido a este último problema, o antigo presidente queixava-se de refluxo, constantes crises de soluços e uma tosse seca e contínua que o atrapalhavam bastante.

Nem Wajngarten nem o hospital abordaram a terceira cirurgia anunciada dias atrás, que pelo menos teoricamente seria a mais importante e mais urgente. Esse terceiro procedimento, que estava previsto para esta terça-feira, visa restabelecer a normalidade em alças intestinais, que, mais uma vez, estão a dificultar o trato digestivo de Bolsonaro e, em momentos de crise, provocam dores agudas.

Desde que sofreu uma facada em 6 de setembro de 2018, durante a campanha para as eleições que o levaram à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro já teve de se submeter a cinco cirurgias para correcção das alças intestinais. Essas intervenções resolveram a situação durante algum tempo, mas depois o problema volta, até porque o próprio Bolsonaro não colabora, mantendo uma alimentação à base de frituras, sandes, salgadinhos e refrigerantes, que agravam o quadro.

As cirurgias desta terça-feira duraram aproximadamente quatro horas, tendo sido iniciadas às 5h00 locais, 9h00 horas em Lisboa, e terminado perto das 9h00 do Brasil, 13h00 em Portugal.No final do dia a junta médica que acompanha Bolsonaro fará uma avaliação do quadro de saúde do ex-presidente e talvez nessa altura seja decidido se e quando se realizará a cirurgia às alças intestinais, que motivou o internamento dele, mas acabou por não ser feita.