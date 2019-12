Jair Bolsonaro perdeu a memória após queda em casa de banho

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chegou a perder parcialmente a memória depois da queda que sofreu numa casa de banho do Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, na noite da passada segunda-feira. A informação foi avançada pelo presidente em entrevista à TV Bandeirantes, à qual afirmou ainda que a memória está a voltar aos poucos."Eu perdi a memória parcial. No dia seguinte ao acidente, eu precisei recuperar muita coisa. Eu não sabia, por exemplo, o que tinha feito no dia anterior. Eu caí de costas, escorreguei para a frente mas caí de costas, foi uma pancada muito feia", descreveu Jair Bolsonaro após deixar o Hospital das Forças Armadas, onde ficou internado de um dia para o outro em observação após o acidente, que deixou apavorada a sua assessoria, pois inicialmente parecia mais grave.Jair Bolsonaro caiu na casa de banho privativa dos seus aposentos pessoais no Palácio da Alvorada perto das 21h00 de segunda-feira, 23, pelo horário de Brasília (meia-noite em Lisboa), e bateu a cabeça. Depois de atendido inicialmente pelo médico da presidência que fica de plantão no palácio, o presidente foi levado de urgência por assessores para o Hospital das Forças Armadas num comboio de carros oficiais que deixou o palácio em alta velocidade, cercado de segurança, o que alimentou ainda mais as especulações de que o caso seria muito grave.Mas uma bateria de exames, nomeadamente uma tomografia computadorizada ao crânio, afastou a possibilidade de lesões. Mesmo assim, os médicos decidiram manter Bolsonaro em observação até à manhã de terça-feira, quando lhe deram alta depois de uma nova avaliação, com a recomendação de que ele permaneça em repouso nos próximos dias e não faça qualquer esforço, para que a memória volte naturalmente aos poucos."É aquela história, depois que vai ficando velho a gente volta a ser criança. Eu dei uma escorregada, realmente. Foi meio feio o negócio", disse Bolsonaro.Desde setembro de 2018, o chefe de Estado foi submetido a quatro cirurgias devido a um ataque com faca que sofreu durante as eleições presidenciais.O presidente brasileiro disse recentemente a jornalistas que era possível que sofresse de cancro de pele, mas uma biópsia descartou a doença.