Jair Bolsonaro poderá não ir a eleições presidenciais

Inconformado com a oposição do Congresso e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à sua exigência de que a votação nas presidenciais de 2022 seja feita em papel, ao invés de nas urnas eletrónicas que o Brasil usa há anos, o presidente Jair Bolsonaro insinuou poder não disputar essas eleições. A seguidores, Bolsonaro avançou não confiar no TSE.









“Se eu disputar a eleição, entrego a faixa a qualquer um. Numa eleição limpa. As mesmas pessoas que tiraram o Lula da cadeia e o tornaram elegível vão contar os votos dentro do TSE, de forma secreta. As mesmas pessoas”, declarou Bolsonaro, para quem uma eleição só é limpa se, em caso de dúvida, se puder recontar os votos à mão, um a um, e insinuando de novo que se está a preparar uma conspiração para o tirar da presidência e dar o poder ao ex-presidente Lula da Silva, que lidera as sondagens para 2022 com larga vantagem sobre ele.