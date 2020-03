Jair Bolsonaro recusa travar protestos

Decidido a forçar o confronto com os outros poderes institucionais, que acusa de não o deixarem governar como gostaria, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem ignorado os apelos dos aliados para desconvocar as manifestações marcadas para o próximo domingo contra o Congresso e o Supremo Tribunal. Nos EUA, onde estava em visita oficial, insistiu na convocatória.

"Em que ponto estavam as instituições? Saqueadas por partidos políticos. Eu não estou a atacar o Congresso, estou a atacar um costume, uma praxe. Todo mundo quer mudar o Brasil com as mesmas praxes. Não dá", disse o presidente em Miami, deixando claro que não vai parar de incentivar os seus simpatizantes a irem às ruas, o que os líderes do Congresso e os seus aliados dizem que pode originar uma situação explosiva.

O senador Major Olímpio, aliado de primeira hora de Bolsonaro, afirmou que o presidente "está a tentar apagar o fogo com gasolina" e que, mesmo negando, mostra querer "ir para o pau com o Congresso", gíria que significa optar pelo confronto. Os protestos marcados para dia 15 foram convocados por grupos radicais de direita, que acusam o Congresso e o Supremo Tribunal de tentarem isolar e imobilizar Bolsonaro. Alguns defendem mesmo uma intervenção militar que dê poder ilimitado a Bolsonaro.n