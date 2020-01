Jair Bolsonaro submete-se a vasectomia em segredo

Várias notícias que começaram a ser divulgadas na imprensa brasileira esta sexta-feira de manhã, dão conta de que a ida do presidente Jair Bolsonaro na noite anterior ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, não teve como objetivo apenas a realização de exames de rotina, como foi avançado pela sua assessoria. De acordo com as informações divulgadas, o presidente brasileiro foi submetido a uma vasectomia, procedimento cirúrgico para homens que não pretendem mais ter filhos.

Na noite de quinta-feira, logo após regressar de uma curta deslocação ao vizinho estado de Minas Gerais, onde sobrevoou áreas devastadas pelas chuvas torrenciais que mataram pelo menos 55 pessoas, Bolsonaro cancelou o resto da agenda e foi diretamente do aeroporto da capital federal brasileira para o Hospital das Forças Armadas, onde costuma recorrer quando tem algum problema de saúde. Deixou o hospital cerca de duas horas e meia depois. O presidente abandonou a unidade hospitalar a caminhad devagar e apoiado no braço de um assessor.

Auxiliares presidenciais informaram nessa noite que o presidente tinha ido realizar apenas exames de rotina já previamente marcados mas que, por lapso, não constavam na agenda presidencial. No entanto, esta sexta-feira outras fontes garantiram que o intuito da ida ao hospital foi a realização de uma vasectomia ao chefe de Estado que já tem cinco filhos, quatro homens e uma menina de 10 anos.

Se esta vasectomia realmente tiver ocorrido, será a segunda a que Bolsonaro, de 64 anos, se submete. Em 2018, durante a campanha que o levou à presidência, Jair Bolsonaro afirmou durante uma entrevista que fizera uma vasectomia há alguns anos, pois não pretendia ter mais filhos. No entanto, ao conhecer Michelle esta insistiu para terem filhos e ele submeteu-se a uma cirurgia de reversão no Hospital do Exército, procedimento pelo qual a vasectomia anterior foi anulada e lhe permitiu ter a filha, Laura.