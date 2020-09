Jair Bolsonaro submetido a cirurgia para extrair pedra na bexiga

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi submetido esta sexta-feira a uma cirurgia para extrair uma pedra na bexiga. A cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde o governante já foi submetido a outras intervenções em 2018 e 2019, após ter sido esfaqueado num ato de rua em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.

A cirurgia durou aproximadamente uma hora e meia e transcorreu, segundo o próprio hospital, sem complicações. Num curto boletim médico emitido após a intervenção, os médicos que operaram Jair Bolsonaro informaram que a pedra tinha sido totalmente destruída e que o presidente estava bem, sem dores e sem febre.

Nem o hospital nem a assessoria presidencial tinham divulgado até às 16h45, hora de Lisboa, por quanto tempo o presidente brasileiro ficaria internado. Mas pessoas que são submetidas a esse tipo de cirurgia, minimamente invasiva e com o uso de laser, normalmente ficam em observação pós-cirúrgica por 48 horas.