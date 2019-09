Jair Bolsonaro vai falhar cimeira da Amazónia

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro cancelou esta terça-feira a sua participação na cimeira dos países latino-americanos sobre a proteção e preservação da Amazónia, marcada para sexta-feira na Colômbia, devido aos preparativos para a nova cirurgia ao abdómen a que vai ser submetido no domingo, ainda para debelar as sequelas do atentado à facada que sofreu durante a campanha eleitoral do ano passado.O cancelamento foi anunciado pelo porta-voz da Presidência, general Octávio Barros, que avançou que no dia da cimeira Bolsonaro já estará em preparação para a cirurgia, incluindo uma rigorosa dieta líquida, o que inviabiliza a viagem. O general acrescentou não saber se a cimeira, que contaria com a presença dos presidentes dos países que partilham a Amazónia, será adiada ou se Bolsonaro enviará um representante.O encontro regional visa discutir a atual vaga de incêndios na Amazónia, principalmente em território brasileiro, e reafirmaria a soberania de cada país da região sobre a sua parcela da floresta. Seria uma resposta à proposta do presidente francês, Emmanuel Macron, de internacionalizar a gestão da maior floresta do Mundo.Esta será a quarta cirurgia a que Bolsonaro é submetido após o atentado e visa corrigir uma hérnia que surgiu no local atingido pela facada.