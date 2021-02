Jair Bolsonaro vai fazer novas alterações no governo brasileiro

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou este sábado que na semana que vem fará novas trocas no seu governo, sem, no entanto, avançar quais ou em que áreas.



Bolsonaro deu a informação em Campinas, a 100 km de São Paulo, ao discursar numa cerimónia de receção a cadetes do Exército numa escola militar local, que foi fechada ao público para evitar que a imprensa tivesse acesso ao governante.

Esta sexta-feira, em mais um dos rompantes que costuma ter ao ser contrariado, Bolsonaro demitiu o presidente da petrolífera Petrobrás, Roberto Castelo Branco, e nomeou para o cargo mais um militar, como sempre faz em situações de crise, o general Joaquim Luna e Silva.



Dias antes, Bolsonaro tinha transferido o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e nomeado o deputado João Roma para a Cidadania.

"Se a imprensa está preocupada com a troca de ontem (na Petrobrás), semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem maior para a nossa Nação"-Declarou Bolsonaro na cerimónia na Escola de Preparação de cadetes do Exército, onde nos anos 70 ele próprio fez curso militar.

A troca de comando na Petrobrás foi considerada mais uma clara ingerência de Bolsonaro e abriu uma crise política e económica, com as ações da petrolífera a cairem 8% na Bolsa em poucas horas. A demissão de Castelo Branco aconteceu um dia depois de a empresa, que age em consonância com o mercado internacional de combustíveis, ter anunciado um novo aumento da gasolina e do gasóleo, o que irritou o presidente.

"O mais fácil é se acomodar, é se aproximar daqueles que não têm compromissos com a sua Pátria e assim usufruem de benesses. Da nossa parte, da minha equipe de ministros, isso não ocorrerá."-Acrescentou Bolsonaro, parecendo disposto a aumentar o ritmo de mudanças no seu governo para dar ainda mais espaço aos militares e ao "Centrão", grupo de partidos sem ideologia definida que agora são a sua principal base de apoio.