Jair Bolsonaro volta a demitir ministro... pela segunda vez

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou esta quinta-feira que vai demitir novamente o ex-ministro interino da Casa Civil, Vicente Santini, que já demitira na terça-feira passada. Recorde que Santini tinha sido recontratado na quarta-feira por pressão dos filhos, amigos do demitido. O anúncio foi feito nas redes sociais de Bolsonaro ao início da manhã desta quinta-feira.



O anúncio não apresentou detalhes ou comentários sobre a nova demissão, que só terá efeitos legais depois de publicada no diário do Governo.

Na mensagem publicada na rede social, Bolsonaro limitou-se a afirmar que ia "tornar sem efeito" a contratação de Santini anunciada na noite de quarta-feira como assessor especial da Assessoria Especial de Relações Externas da Casa Civil. No novo cargo, Vicente Santini iria receber um ordenado com uma redução de 83 euros relativamente ao que recebia no cargo anterior, do qual fora demitido na terça-feira, 3.766 euros.

Na mesma publicação, Jair Bolsonaro avançou ainda que iria demitir também Fernando Moura, que na quarta-feira substituiu Santini no cargo, e que como primeira medida da sua gestão tinha nomeado o ex-chefe para o novo cargo. Moura surge como responsável pela nomeação do despedido, mas na véspera o próprio Ministério da Casa Civil tinha emitido um comunicado em que afirmava que fora o próprio presidente quem decidira recontratar o ex-ministro interino demitido, ao perceber que ele poderia continuar a ser útil no Governo numa outra função.

Vicente Santini foi demitido pessoalmente por Bolsonaro pela primeira vez na manhã de terça-feira, quando o presidente brasileiro chegou a Brasília depois de uma visita oficial à índia. Bolsonaro considerou "imoral" e "inaceitável" que Santini, que representou o Brasil no Forum Económico Mundial em Davos, tenha requisitado um avião da Força Aérea Brasileira para o levar da Suíça para a Índia, onde se foi encontrar com a comitiva presidencial.

Um dia depois, na quarta-feira, os brasileiros, que tinham gostado da decisão de Bolsonaro de demitir um membro do Governo que desperdiçara dinheiro público, foram surpreendidos com a nomeação do recém-despedido para o novo cargo, por alegada pressão dos filhos do presidente. Esta quinta-feira, numa nova reviravolta, o presidente recuou da decisão inicial e confirmou que, afinal, Santini está realmente fora do Governo.