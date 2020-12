Janet Yellen vai liderar equipa económica de Joe Biden

O presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, confirmou ontem que a ex-presidente da Reserva Federal Janet Yellen vai liderar a próxima equipa económica da Casa Branca, que terá como principal tarefa a reconstrução de uma economia devastada pela pandemia.





Yellen, de 74 anos, será a primeira mulher a liderar o Departamento do Tesouro em mais de 200 anos. Terá como número dois o experiente economista Wally Adeyemo, que será o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. Outros nomes que farão parte da equipa económica da Casa Branca são Neera Tanden, como diretora do gabinete de Gestão e Orçamento, e Cecilia Rouse, como presidente do Conselho de Consultores Económicos. “Esta é a equipa que fornecerá apoio económico imediato aos americanos durante esta crise económica e que nos ajudará a reconstruir a nossa economia, tornando-a mais forte do que nunca”, escreveu Biden no comunicado com que anunciou as nomeações. Na véspera, o presidente já tinha nomeado a sua equipa de comunicação, toda composta por mulheres e liderada por Jen Psaki, ex-porta-voz da Administração Obama.



Biden partiu o pé a brincar com o cão

Joe Biden, de 78 anos, partiu um pé a brincar com um dos seus cães, no sábado, e vai ter de usar gesso nas próximas semanas. O presidente-eleito foi levado de urgência ao Centro Ortopédico de Newark, no Delaware, onde os médicos confirmaram uma microfratura em dois ossos do pé direito. Segundo fonte oficial, Biden escorregou quando brincava com ‘Major’ um dos dois pastores alemães adotados pelo presidente-eleito e pela mulher.