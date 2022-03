Japão afirma que míssil norte-coreano lançado hoje caiu em zona económica exclusiva

O projétil disparado esta quinta-feira pela Coreia do Norte, suspeito pelas autoridades japonesas de ser um míssil balístico intercontinental, caiu na zona económica exclusiva marítima do Japão, anunciou o Ministério da Defesa nipónico.

"As nossas análises indicam que o míssil balístico voou durante 71 minutos e caiu cerca das 15h44 [06h44 em Lisboa] na zona económica exclusiva, no mar do Japão, a cerca de 150 quilómetros a oeste da península de Oshima", ilha norte de Hokkaido, declarou o "número dois" do Ministério da Defesa, Makoto Oniki, acrescentando que podia tratar-se de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

"Dado que o míssil balístico voou a uma altitude de mais de seis mil quilómetros, o que é bem mais elevado que o ICBM Hwasong-15, que foi lançado em novembro de 2017, pensamos que este de hoje seja um novo ICBM", salientou.