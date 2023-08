Japão cancela lançamento de foguetão devido ao mau tempo

O Japão cancelou esta sergunda-feira o lançamento de um foguetão que transportava a sonda lunar SLIM e um novo satélite de observação espacial de raios X, chamado XRISM, devido às más condições meteorológicas.

O 47.º foguetão H2A, operado pela Mitsubishi Heavy Industries, não foi lançado esta manhã do Centro Espacial da ilha de Tanegashima, no sudoeste do arquipélago japonês, devido ao "mau tempo", indicou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

O foguetão H2A, com 53 metros de comprimento e quatro de diâmetro, transporta a sonda lunar SLIM com a qual o Japão pretende realizar a primeira alunagem do país, demonstrar a tecnologia de aterragem de precisão e investigar rochas lunares.